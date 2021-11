ASSE - PSG : face à Messi, le Chaudron ne bouillonnera pas...

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il y a dix jours, la Commission de discipline de la LFP a eu la main lourde suite aux incidents ayant provoqué le coup d'envoi différé du match ASSE – SCO Angers (2-2). Après avoir purgé un match à huis-clos total face à Clermont, les Verts seront privés de leurs deux Kops en tribune Jean Snella et Charles Paret pour les réceptions du PSG le 28 novembre et du Stade Rennais le 5 décembre. Une décision auquel il fallait ajouter la fermeture du parcage visiteurs du stade de l'Aube, dimanche à Troyes.

Puel : « Ce n'est pas bien pour nous dans notre situation économique »

En conférence de presse, Claude Puel reconnaît avoir eu « les boules » à l'énoncer de cette décision qui pénalise le plus grand nombre pour les écarts d'une minorité : « C’est vraiment dommage. J'espère que cela rentrera dans l’ordre parce qu’on n’a pas de temps à perdre. Il y a l’aspect suspension et l’aspect amende : ce n’est pas bien pour nous dans notre situation économique, on doit faire attention, on ne peut pas se permettre d’avoir autant d’amendes. On doit les régler. On doit tous faire des efforts et avancer ensemble ». Ne perdant pas le Nord (et le Sud!) malgré la fronde dont il fait l'objet, le Manager des Verts a bien compris que cette absence priverait Saint-Etienne de l'une de ses trois meilleures affluences de la saison avec ce match en huis-clos partiel contre Paris et ses stars.

Au club, après la notification de la sanction, la question s'est posée de faire appel ou non devant la Commission dédiée de la LFP. Finalement, ce ne sera pas le cas et pour au moins deux raisons : d'abord parce que cette décision est non suspensive et ne permettra pas, dans tous les cas, de récupérer les virages pour l'affiche de la saison face à Paris. Ensuite par ce que la Fédération est réputée pour avoir la main plus lourde que la Ligue sur ce genre de dossier. La direction ligérienne n'a donc pas souhaité pousser plus loin les démarches.

Les Kops recasés dans les latérales face à Rennes

Dès vendredi dernier, l'ASSE a également communiqué auprès des supporters ayant déjà acheté leur place pour les matchs contre Paris et Rennes afin de leur offrir des modalités de remboursement et de compensation suite à cette sanction. Sur le match du PSG, tous les supporters des kops ne pourront pas être recasés dans les autres tribunes même si les places du parcage visiteur fermée serviront comme solution. Pour la réception du Stade Rennais, ce sera légèrement différent, le Chaudron n'affichant pas complet dans ses réservations et pouvant se permettre de replacer ceux qui le souhaitent dans les tribunes latérales. Toujours est-il que les Verts, privés d'une partie de leur extraordinaire public et de l'ambiance qu'ils mettent, seront fortement handicapés, ce dimanche après-midi (13 heures) au moment de la réception de Lionel Messi et de ses petits camarades. Un match qui aurait dû être une fête et qui se retrouve gâchée par le comportement de quelques uns et la répression d'une instance de moins en moins compréhensive après l'escalade de violence intervenue dans les stades français en ce début de saison...

Ce dimanche (20h45), l'OM reçoit l'ESTAC au Vélodrome. Sur France Pari, le succès des Olympiens est coté à 1,45 pour 4,20 le nul et 5,50 la surprise troyenne. Venez vous faire de l'argent de poche sur France Pari.

? Alerte BUTASSE ! ?

LES PROMESSES DE L’AUBE ! ☀️

L’ASSE fait le plein de confiance grâce à un Boudebouz étincelant avant d’affronter le PSG !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/vPZTtVvdSV — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 23, 2021