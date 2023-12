ASSE, PSG : l’horrible cauchemar personnel traversé par Mevlut Erding

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

On ne présente plus Mevlut Erding. Ancien grand baroudeur du championnat de France, l’ancien attaquant du PSG et de l’ASSE a passé la majeure partie de sa carrière à martysier les défenses de l’Hexagone et a pris sa carrière sportive en août 2022. Depuis, l’homme de 36 ans se consacre à sa vie de famille qui se veut malheureusement tourmentée.

À en croire ses explications, son ex-femme exerce un chantage et lui réclame de grosses sommes d'argent pour voir ses enfants. Sa belle-famille pousse le vice encore plus loin en considérant que Erding n'est pas le père. L’intéressé a tout déballé sur son compte Instagram et le récit faut froid dans le dos !

Un million d'euros pour voir son fils

« Mon épouse, Taleb Erding Nawal, ne me donne plus signe de vie depuis maintenant cinq mois et m'empêche de voir mes enfants. Je ne sais pas où ils sont, où ils vivent. Je veux rendre cette histoire publique aujourd'hui, car le chantage qu'elle me fait pour de l'argent est inhumain. La suite, je vais la raconter. J'ai parlé à mon fils samedi car j'ai réussi à joindre ma femme par mail. Je l'ai prévenu vendredi que je lui ferai un virement d'un million d'euros. Le lendemain, mon fils m'a appelé en Face Time. J'ai réussi à parler à mon fils, ma raison d'être, le meilleur des papas possible, je serai pour mes trois enfants. Se marier en début de ma carrière et qu'elle veuille me quitter le lendemain de ma retraite, il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur ma femme que moi, j'ai toujours aimé. Sortir du silence pour de l'argent, ce ne sont pas mes valeurs. Je suis et serai toujours responsable de mes enfants et de leur maman. Ce sont mes valeurs et l'argent n'a aucune importance pour moi… Ma femme et mes enfants me manquent et ça ne changera pas. La famille de ma femme m'a appelé pour me dire que ce n'étaient pas mes enfants. Ils ne seraient pas de moi, car j'étais souvent en déplacement. Je leur ai demandé de réaliser un test ADN. Ce qu'il refuse. Je continue de ne pas voir mes enfants. Comment peut-on être aussi mauvais ? Les enfants n'y sont pour rien. L'argent détruit les familles. Je ferais une offre pour avoir la possibilité de faire un test ADN malheureusement. Les tests ADN font partie de mes droits. Pourquoi je ne pourrais pas savoir ? Mes petits anges n'y sont pour rien. Pourquoi passer par la Justice pour voir mes enfants. Comment puis-je être bien ? Cinq mois de chantage pour parler à mes enfants. Un million d'euros pour parler à mon fils. »

L'histoire terrible qui touche Mevlut Erding 😨



L'ex parisien explique sur Instagram qu'il n'a plus vu ses enfants depuis des mois, qu'il a pu leur parler récemment en échange d'un virement d'un million d'euros à son ex femme, et que ses enfants ne seraient pas de lui selon son… pic.twitter.com/lLxJHPUHZU — BeFootball (@_BeFootball) December 13, 2023

Podcast Men's Up Life