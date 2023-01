ASSE, PSG : les derniers instants de Loïc Perrin sur un terrain racontés de l'intérieur

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

C'était un soir de finale de Coupe de France. En pleine pandémie et dans un stade de France qui sonnait creux. C'était également le tout dernier match avec l'ASSE de Loïc Perrin, face au PSG. Quelques minutes, tout au plus, avant que le légendaire défenseur des Verts soit expulsé pour un vilain tacle sur Kylian Mbappé.

L'ancien arbitre Amaury Delerue, dans le podcast de Zack Nani, est revenu sur cette action. Propos retranscrits par le site poteauxcarrés. "C'est le dernier match de Loïc Perrin. Tout le monde savait que c'était son dernier. Il est au marquage sur Kylian Mbappé. Loïc Perrin tacle Mbappé. Gros tacle. Je vois la première jambe qui prend le ballon mais c'est vraiment engagé. J'y vais tout de suite, je mets carton jaune. Gros attroupement. C'est une action sur laquelle je vais sortir 6 cartons jaunes y compris sur les bancs. La VAR m'appelle et à partir du moment où on me dit d'aller voir les images, je me projette. Je me dis que si je change le jaune en rouge, c'est la fin de la carrière de Loïc Perrin. Quand je vois les images, et qu'il y a rouge indiscutable - la deuxième jambe avait pliée la cheville - je mentalise que quand je vais me retourner, les Stéphanois vont tous venir me voir pour dire "M.Delerue, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas de coeur." Mais la justice sportive, c'est que rouge c'est rouge. Je vais vers Perrin qui a compris, et tous les Stéphanois m'accompagnent et me disent "faites pas ça". Mais c'est rouge."