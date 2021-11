ASSE - PSG : Maçon, un odieux message d’insultes a fuité après la blessure de Neymar

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Le Paris Saint-Germain s'est imposé ce dimanche sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (1-3), pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, mais a perdu Neymar sur blessure en fin de match dans un choc avec Yvann Maçon.

Après la rencontre, le latéral gauche des Verts est revenu sur la blessure de la star brésilienne et a tenu à lui adresser un message. "Si j’ai le sentiment de faire faute sur Neymar ? Non, je fais un tacle, je ne le touche pas. Il retombe sur ma jambe et se tord la cheville. Je suis triste pour lui, je sais ce que ça fait une blessure. J'espère qu'il va se rétablir le plus vite possible."

Mais comme on pouvait s'y attendre malheureusement, Yvann Maçon a reçu une pluie de messages d'insultes sur les réseaux sociaux. L'un d'entre eux a fuité et les propos sont affligeants.

Le genre de message que reçoit #Maçon …



"Faucher mes stars" … mais t’es qui ? pic.twitter.com/BCxoG7zj9o — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) November 28, 2021