ASSE : PSG, maintien, blessés, supporters, Hamouma et Dupraz répondent à tout

C'est l'attaquant de l'ASSE, Romain Hamouma, qui s'est d'abord présenté face aux médias. Voici ce qu'il faut en retenir.

Le PSG

"On n'est jamais allé à Paris pour faire des photos. On devra être à 150%, mais on y va pour faire un résultat. On s'attend à une réaction, mais on va se concentrer sur nous, et faire le maximum pour les canaliser. On peut pas compter sur la Ligue des Champions. Ils vont faire leur match, nous, on a d'autres soucis. Seul notre match nous intéresse. Paris, on connaît, on sait que cela peut aller très vite. Je suis prêt pour démarrer au Parc. Je travaille pour. Si le coach fait appel à moi, je donnerai le maximum sur le terrain. C'est un plaisir d'être sur la même pelouse que Messi, mais on a un match à jouer."

Dupraz

"Sur les matchs avec Claude, on n'est jamais passé très loin. On n'arrivait pas à faire la bascule. Ce que Pascal fait, c'est créer une unité collective. Il n'y a que si on est dans le même bateau que l'on s'en sortira."

Le mercato d'hiver

"L'intégration des nouveaux s'est faite facilement parce que ce sont des supers mecs. On a l'impression que Paul, ça fait quinze ans qu'il est là."

Le maintien

"Petit à petit, l'équipe prend confiance. On a fait un truc bien, mais c'est déjà derrière. Il faut avancer, il en manque. Sortir de la zone rouge signifie qu'on travaille dans le bon sens et que ce qu'on fait est cohérent."

Place, ensuite, à l'entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz.

L'état des troupes

"Crivelli est en reprise, Sow et Maçon ne sont pas rétablis. Wahbi, ça va beaucoup mieux, on va attendre demain, il vient avec nous. Gnagnon a des pépins musculaires. Les améliorations sont constantes pour Wahbi depuis le début de la semaine. Si c'est insuffisant, il fera tout de même le déplacement avec nous en tant que capitaine."

Paris

"Cela n'arrive que deux fois dans la saison d'affronter l'une des meilleures équipes d'Europe. C'est rare de voir concentrer dans la même équipe 3 des 5 meilleurs joueurs du monde. Cela montre l'obstacle qui se dresse face à nous. Les seuls qui peuvent prétendre faire un résultat contre le PSG le 26 février, c'est l'ASSE. Il faut donner la meilleure version de soi-même, quitte à se surprendre, pour faire un résultat."

Messi

"Messi est un joueur exceptionnel et j'espère qu'il sera un peu moins bon que d'habitude. C'est un joueur fantastique en plus de renvoyer une image humble. Il n'est pas provocateur et respecte magistralement ses adversaires et son sport."

Propos retranscrits par le Progrès.

