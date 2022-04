ASSE, PSG, OL : le DG de la Ligue cartonne les ultras

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En France, les ultras montrent très souvent leur mécontentement à la moindre occasion. Cette saison, plusieurs clubs de Ligue 1 ont connus une cassure avec leurs supporters les plus fidèles. Certains ultras sont mécontent des résultats sportifs tandis que d’autres ont des problèmes avec certains joueurs. Une situation qui a fait réagir le directeur général de la LFP, lequel a pris le relai du président de la Commission de Discipline Sébastien Deneux pour tancer les supporters.

Arnaud Rouger s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe et tacle les ultras : « Paris est champion pour la dixième fois et ils contestent. Lyon gagne 5-2 et ils contestent… Ils devraient supporter leur club mais cette contestation permanente, en fin de saison, ce n’est pas non plus un phénomène nouveau. »

Les unes du journal L'Équipe de ce mardi 26 avril : https://t.co/pA3uzNWE1w pic.twitter.com/76o90CHSFg — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 26, 2022

Pour résumer Dans une interview, accordée à l’Équipe, le patron de la commission de discipline tacle les ultras de l’ASSE, du PSG et de l’OL. Il remet notamment en cause des contestations permanentes de la part des différents groupes.

Adam Duarte

Rédacteur