ASSE – PSG : Puel redoute l'effet Pochettino

Claude Puel était en conférence de presse ce lundi et il a bien sûr été question du premier match de l'année, qui opposera l'ASSE au PSG mercredi. Si les Verts ont repos l'entraînement quatre jours avant les Parisiens, leur coach ne s'attend pas à ce que ce soit un avantage. « Paris a été dabs une autre logique que nous car il y avait beaucoup de blessés. Ils ont axé sur la récupération après avoir beaucoup enchaîné », a-t-il expliqué.

« Ils vont vouloir se montrer »

Et à Puel d'ajouter : « C'est une reprise mais il n'y a pas de bons ou de mauvais moments pour jouer le PSG. Ça reste un match à part. L'an dernier, on les avait joué en Coupe de la Ligue, chez eux (ndlr : Paris s'était imposé 6-1), après une période de récupération. Ils vont être reposés. En plus il y a un nouvel entraîneur. Ils vont être très concentrés. Ils vont vouloir se montrer. Nous, on va se concentrer sur nous-mêmes. On a bien fini. On a montré de belles choses. Il faudra rester sur cette voie tout en essayant d'être plus efficaces. »