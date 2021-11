ASSE - PSG : Ramos sort les muscles, Khazri le ramène sèchement sur terre !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La Ligue 1 a fait connaissance avec Sergio Ramos (35 ans). Hier, le défenseur central espagnol était titulaire pour la première fois de la saison avec le PSG et a même disputé 90 minutes plutôt solides face à l’ASSE (3-1). Avec son expérience, sa grinta et son sens du placement, l’acolyte de Marquinhos a rarement été pris en défaut par les attaquants stéphanois. C’est même le Parisien qui a tenté (101) et réussi (95) le plus de passes dans cette rencontre avec également 8 ballons grattés.

« Je l’ai trouvé super. Après tout ce qu’on a dit sur lui, sa récupération, ce contexte compliqué avec la pression qui pesait sur lui, ce n’était pas évident. Mais il s’est montré impliqué, il a fait un match assez complet malgré le froid et le fait que Saint-Étienne a engagé le match sur le combat physique. Il est enchanté de ses débuts », a analysé son ancien coéquipier au Real Madrid Michel Salgado dans L’Équipe.

« Franchement, je m’en fous mais carrément »

La seule ombre au tableau, outre le mauvais alignement sur le but de Denis Bouanga, vient de son choc avec Wahbi Khazri. En seconde période, l’attaquant de l’ASSE a en effet reproché au défenseur du PSG de lui avoir donné un coup par derrière. Sans carton.

Après la rencontre, le buteur tunisien a été interrogé sur la grande première de Ramos et sa réponse a fusé. « Franchement, je m’en fous, mais carrément, a lâché Khazri. J’essaye déjà de me concentrer sur moi-même et mon jeu, qui est aussi compliqué déjà. Et je vous laisse vous juger ses performances et son jeu à lui. » Ambiance...

