PSG : un attaquant de l'ASSE déclare sa flamme au peuple vert et fait le même rêve que Mbappé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Arnaud Nordin commence à faire partie des meubles à l’ASSE. Auteur de son 100e match récemment à Angers, l’attaquant de 22 ans s’éclate à Saint-Étienne malgré une saison délicate sur le plan collectif.

« Saint-Étienne, c’est une ville de football, tout le monde vit pour ça, a-t-il affirmé dans Le Progrès. Je reçois plein de messages d’encouragements de supporters. Se dire qu’on joue avec toute une ville derrière nous, c’est magique. Cela fait rêver. On est dans une situation un peu compliquée. L’objectif, c’est de sauver le club. »

« Disputer les JO, c'est un rêve »

Un autre rêve nourri par l’attaquant de l’ASSE ? « Disputer les JO, c'est un rêve, poursuit-il en rejoignant la même ligne que Kylian Mbappé cet été. Je vais continuer de bosser à Saint-Étienne. Il faut que je sois plus performant, que j’aie plus de stats. Je dois progresser dans la régularité. Au fil des années, j’ai mûri dans le jeu. Je réfléchis un peu plus même si je dois le faire encore davantage. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

L'HEURE DE VÉRITÉ ! Les Verts devront se montrer à la hauteur face à Nîmes pour ne pas se faire peur dans le course au maintien !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/L4boVYDSwM — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 30, 2021