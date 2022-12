ASSE, PSG : un cador validé par Galtier fait un appel du pied aux Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L’ASSE vient de recruter un nouveau préparateur physique mais aurait bien besoin aussi d’un préparateur mental. C’est ce que Christophe Galtier avait préconisé à Roland Romeyer et Bernard Caiazzo lors de son passage sur le banc des Verts mais ce dernier a refusé. Le candidat était pourtant tout trouvé : Pier Gauthier. L’ancien tennisman (et ex entraîneur d'Amélie Mauresmo) s’est reconverti en préparateur mental après avoir compris qu’il bloquait lors des grands rendez-vous et a de nouveau lancé un appel du pied aux Verts.

Gauthier à faible coût ?

« Avant d’entamer ma collaboration avec Christophe Galtier, j’avais envoyé un courriel à Bernard Caïazzo pour proposer mes services. Mais je n’ai jamais eu de retour, confie-t-il dans Le Progrès. Mon dernier rêve c’est de reprendre une équipe. Le mercato d’hiver ce n’est jamais la panacée et ça peut coûter cher. Le coût de mon entreprise Coach mental pour un club se situe entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Ce n’est pas énorme si cela vous évite une relégation. Mon rôle, c’est de faire en sorte que le ou les joueurs ne soient plus tétanisés par l’enjeu, parviennent à se libérer, exprimer leurs compétences. Quand on est dans la difficulté, ce qui est gravissime c’est de ne pas explorer toutes les pistes possibles pour s’en sortir. Un vainqueur est un rêveur qui ne renonce jamais. »

Bastien Aubert

Rédacteur