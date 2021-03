ASSE : Puel a déjà trouvé le remplaçant de Debuchy

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

En fin de contrat à l'issue de la saison avec l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy n'a toujours pas décidé de son avenir. Mais en cas de départ cet été du latéral droit français, l'entraîneur des Verts, Claude Puel, aurait déjà trouvé son successeur pour le brassard de capitaine.

"Être capitaine des Verts, ce n'est que du bonheur"

Ismael Traoré et Mahdi Camara Credit Photo - Icon Sport

En l'absence de Debuchy lors de la victoire ce samedi de l'ASSE face au SCO d'Angers (1-0), à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1, Mahdi Camara a été préféré au portier Jessy Moulin pour porter le brassard. Joueur de champ le plus utilisé par Puel cette saison de Ligue 1 (2 485 minutes), le milieu de terrain stéphanois savoure son nouveau rôle de capitaine. "Être capitaine des Verts, ce n'est que du bonheur. Le coach m’a déjà beaucoup fait progresser et connaît mes axes d’amélioration. Je suis très heureux de pouvoir jouer autant. Ça prouve que le coach et le staff ont confiance en moi. C’est super. Quand on enchaîne les matchs, c’est plus facile de progresser. J’ai passé un petit cap", a confié le joueur de 22 ans dans Le Progrès.