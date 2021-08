ASSE : Puel a deux inconnues avant l’OM et une certitude pour la fin du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Claude Puel a donné des nouvelles de son groupe avant d’affronter l’OM. « Aïmen Moueffek est toujours indisponible et il y a quelques petits bobos pour deux joueurs. On verra demain mais sinon tout le monde est disponible, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je regrette que nos supporters ne puissent pas être là, à Lens ils avaient beaucoup apporté. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat là.

Le coach de l’ASSE a aussi fait remarquer qu’il comptait un maillon fort avant de se rendre à Marseille : sa défense centrale. « Je suis satisfait de ma défense en général, que ce soit celle alignée face à Lorient, Lens ou Lille : on est plus costaud, plus dense, plus concentré, a-t-il ajouté. Nous avons besoin de tous nos joueurs. J’ai été satisfait de Sow et Nadé et je compte sur eux. Il ne faut pas chercher à établir de hiérarchie. »

Puel craint l'OM et son public

Au sujet de l’OM, le Castrais se veut méfiant tant il craint ses individualités... et son public. « C’est difficile de revenir ici après avoir gagné l'année dernière. C'était à huis-clos, samedi ce sera plein, a-t-il rappelé après ma victoire historique au Vélodrome (2-0). Le public met une pression. Il y a quelque chose de spécial dès l'échauffement. Le public transcende. C'est une équipe qui s'est étoffée, qui a recruté, qui a progressé. Elle s'est aussi améliorée dans le jeu. On a envie de se mesurer à ce genre d'équipe. Il n'y a pas de recette particulière contre Marseille. L'an dernier nous avions été performant sur les deux matchs. »

Enfin, l’entraîneur de l’ASSE a glissé une petite remarque sur le mercato et la prochaine trêve internationale. « On va étudier ça (sur le fait de retenir les internationaux en septembre). C'est l'inconnu, cela dépendra des pays notamment, a-t-il affirmé. Des équipes sont programmées pour faire un mercato car ils ont des moyens. J'ai des collègues qui en demandent toujours plus. Nous, nous devons faire face à une certaine économie. »

🎙️Claude Puel : "Le public met une pression, mais celle-ci doit être positive. Il y a quelque chose de spécial dès l'échauffement. Le public transcende on l'a vu à Lens et chez nous face à Lille."#OMASSE — Envertetcontretous (@Site_Evect) August 26, 2021