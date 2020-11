ASSE : Puel a encore deux leviers encourageants pour relancer les Verts

Claude Puel ne sait plus à quel saint se vouer après la nouvelle désillusion de l’ASSE hier face au MHSC (0-1). Ou plutôt si : Arsène Wenger. Affecté par la défaite dominicale des Verts, le Castrais s’est raccroché aux citations de l’ancien manager alsacien d’Arsenal pour tenter d’entrevoir la lumière.

« Dans sa biographie, Arsène Wenger dit : "On vit chaque défaite comme une souffrance". Quand on est compétiteur, ça fait mal, explique-t-il dans Le Progrès. Ça fait très mal mais on se relève très vite car, dans ces cas-là, on doit être leader pour soutenir son groupe et l’encourager à aller de l’avant. »

« Les choses ne disparaissent pas comme ça »

Pour étayer sa thèse tournée vers le positivisme, le coach de l’ASSE rappelle deux antécédents noirs qui ont pourtant été couronnés de succès à force de persévérer. « À Lille, on n'avait pas gagné pendant 12 matches, se remémore-t-il. On a ensuite joué la Ligue des champions et battu Manchester United et le Milan AC. À Nice, on avait perdu 7 matches de suite en L1 mais on termine quatrième du championnat. On s’en est sorti à chaque fois. Il y a un décalage entre une mauvaise série et la qualité intrinsèque d’un groupe. Les choses ne disparaissent pas comme ça. L’apprentissage va assez vite mais il sera très productif pour la suite. On est tous dans le même wagon pour le bien, comme pour le moins bien. »