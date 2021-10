ASSE : Puel a encore reçu une bonne nouvelle avant le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

L’ASSE aura bien besoin de toutes ses forces vives dimanche à la Meinau pour défier un RC Strasbourg revigoré avant la trêve internationale (15h). Après une journée de repos hier à l’Étrat, Claude Puel reprendra les manettes de l’entraînement dans l’après-midi avant un enchaînement progressif jusqu’au départ en Alsace.

À la Meinau, et après le retour au jeu de Wahbi Khazri dimanche avec la Tunisie, un heureux présage pourrait accompagner les Verts... au sifflet. Assisté de Dominique Julien et William Lavis, Mikaël Lesage sera l’arbitre de la rencontre. Comme le rappelle le site Poteaux Carrés, l’homme en noir de 46 ans a déjà dirigé un match de L1 opposant les deux clubs il y a trois ans et demi.

L’ASSE s’était imposée en Alsace grâce à une réalisation inscrit par Mathieu Debuchy sur une passe de Kévin Monnet-Paquet (1-0)... soit deux joueurs qui ont depuis quitté les Verts au mercato estival.

