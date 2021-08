ASSE : Puel a pu compter sur un renfort irrésistible face au LOSC

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

But Saint-Etienne : Mahdi, comment avez-vous vécu ce match contre Lille ?

Mahdi CAMARA : Il s'est bien terminé avec l'égalisation de Saidou Sow. Au final, il y a du soulagement vu qu'on n'a pas perdu, mais on est quand même un peu frustré. On voulait gagner. Mais bon, on égalise sur la fin. On n'a rien lâché. On a montré qu'on avait du cœur. Il faut retenir le positif.

Vous avez démarré avec de belles intentions...

Oui. On a fait une bonne entâme. On voulait commencer fort, bousculer les Lillois, les presser, jouer dans leur camp. On l'a bien fait pendant dix minutes mais après on a un peu baissé et on n'a plus beaucoup été dans leur camp. Leur but nous a fait mal, mais on a bien réagi sur la fin. C'est bien d'avoir pris ce point vu le scénario.



Vous y avez toujours cru ?

Bien sûr ! Obligé ! Le public était derrrière nous. Il nous a fait énormément de bien. On avait dit la saison dernière qu'il nous manquait beaucoup. Là, on voit encore mieux son importance. C'est magnifique de pouvoir rejouer devant ce public. Quand tu as le stade qui pousse comme ça... On a mis tout ce qu'on pouvait et ça a payé puisqu'on a obtenu ce match nul.



Etienne Green a encore assuré...

Oui. Félicitations à lui. Il nous a maintenus dans le match. Il a fait un super match. On commence à avoir l'habitude avec lui. Il continue de progresser.



Content pour Saidou Sow ?

Très content. On l'a félicité dans le vestiaire. C'est son premier but en L1. On est tous très heureux pour lui. Il n'est pas passé par la case CFA. C'est un gros bosseur, un très bon défenseur. Il progresse.



Dans le jeu, vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions...

On en a eu quelques unes. Mais c'est vrai que c'est à nous de mieux gérer les coups dans les trente derniers mètres. On va travailler ça à l'entraînement. On va essayer de mieux gérer ça lorsdes prochains matches.

Laurent Hess, à Saint-Étienne