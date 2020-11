ASSE : une embellie prometteuse pour l'avenir s'offre à Puel

La dernière lettre hebdomadaire de l'observatoire du football (CIES) met en avant la qualité de l'OL pour former des joueurs. Lyon est en effet le club français qui a formé le plus de joueurs actuellement en activité (31) devant le PSG (29), Rennes (25), l'ASSE et Monaco (22).

C'est le Real Madrid qui domine le classement parmi les clubs des cinq grands championnats européens (43) devant le FC Barcelone (32) et l'OL (31). Le Partizan Belgrade (85) est le club le plus productif d'Europe, mais le trio des clubs ayant formé les joueurs qui opèrent actuellement dans les cinq grands championnats européens est constitué par le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG.