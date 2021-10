ASSE : Puel a reçu une nouvelle rassurante en vue du maintien en L1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les supporters de l’ASSE ne savent plus sur quel pied danser. Après la derby prometteur contre l’OL dimanche à Geoffroy-Guichard en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (1-1), ces derniers ont entrevu une lueur d’espoir en vue du maintien en L1 mais restent focalisés sur les faits concrets. Au quart de la saison, l’ASSE est lanterne rouge et ne compte aucune victoire en plus de deux mois d’activité. Le temps peut donc commencer à être long pour quiconque aime le club ligérien, comme l’a bien résumé Patrick Guillou.

« Le supporter des Verts que je suis souffre parce qu’il ne reconnaît plus le club et ce qui faisait son ADN, a expliqué l’ancien défenseur des Verts dans Ouest France. Je ne reconnais plus le côté populaire, où l’on se dit qu’on va avoir des mecs qui se défoncent, qu’on gagne ou qu’on perde mais au moins on aura tout donné. Aujourd’hui, c’est un club qui, depuis deux ans et demi, végète et devient indifférent. Il n’y a rien de pire que l’indifférence. »

Le calendrier enfin favorable à l'ASSE ?

La bonne nouvelle pour l’ASSE vient sans doute du calendrier, qui semble plus favorable sur le papier. Claude Puel va ainsi pouvoir profiter de la trêve international pour travailler en vue des matches contre le RC Strasbourg, le SCO d’Angers, le FC Metz ou encore Clermont. A priori, des formations qui jouent dans la même « Ligue » que les Verts. Plus, en tout cas, que l’OM, l’OGC Nice ou encore l’OL.

