ASSE : Puel a remonté des bretelles !

Sur le site officiel des Verts, samedi dernier, Claude Puel a pointé les lacunes de son équipe, après sa défaite à Francfort (1-2). « C'était un match très intéressant parce qu'on a affronté une très belle équipe dans une super stade, a-t-il commenté. La première mi-temps a été insuffisante de notre part. On a eu trop de déchet technique et face au gros pressing exercé, il y a eu trop de pertes de balle dans la densité. Mais c'est le haut niveau. On n'a pas pu poser le jeu pour être dangereux. C'était insuffisant mais on est bien revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions de jeu. On s'est mis au diapason au niveau de l'intensité, du pressing et eu moins de déchet technique. Ce sont eux qui ont couru après le ballon. On a réduit le score et ça aurait pu s'équilibrer. »

« J'attends plus de certains »

Si l'ASSE s'est inclinée lors de ses trois derniers matches de préparation, Puel a minimisé l'importance des résultats, pour s'en tenir aux contenus... « Il y a toujours beaucoup d'enseignements et c'est important de pouvoir se jauger, a-t-il estimé. Des joueurs ont montré de bonnes choses, d'autres ne sont pas encore à leur meilleur niveau. J'attends plus de certains. » Adil Aouchiche, Zaydou Youssouf ou Gabriel Silva, décevants en Allemagne, ont pu se sentir visés. Mais Puel a aussi distribué quelques bons points, en particulier à Romain Hamouma. « Je suis content de la rentrée de Romain qui a amené un plus. Je voulais qu'il joue 30 à 35 minutes mais j'ai précipité son entrée en jeu pour qu'il nous apporte un plus sur l'aspect technique. Il l'a bien réalisé, il se sentait de continuer et finir la rencontre, mais je ne voulais pas trop tirer sur la corde parce que c'était son premier match. Il n'avait pas encore fait beaucoup de séances avec le groupe. » C'est donc dans ce contexte que l'ASSE s'avance pour débuter sa saison dimanche face à Lorient. Et son manager n'a pas caché sa détermination : « Même si on avait gagné nos derniers matches, il y aurait des interrogations. Il y aura encore des absences, il faut trouver des équilibres. Mais on doit garder tout le monde sur le qui-vive. On a tous hâte d'y être ! »