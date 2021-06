ASSE : Puel a réussi un miracle qui vaut de l'or avec Khazri

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Wahbi Khazri aura été l’un des hommes de base du maintien de l’ASSE en L1. Après un début d’exercice mitigé, l’international tunisien a impulsé un nouvel élan à l’attaque stéphanoise dans le money time de la saison.

Ses dernières performances ont ainsi permis à l’ancien Bordelais de finir meilleur buteur stéphanois de la saison ex aequo avec Denis Bouanga (7). Claude Puel a ainsi rarement hésité à le faire évoluer en pointe... ce qui ne serait pourtant pas son meilleur poste comme il l’a démontré en sélection lors de sa récente défaite contre l'Algérie.

Khazri meilleur à gauche qu'en pointe ?

« Khazri est un attaquant de couloir et non pas de pointe. A chaque fois on l’aligne comme avant-centre, c’est comme si on évoluait à dix, explique son compatriote Mohamed Mkacher dans La Presse. Partout où il a joué, il a toujours donné le plus quand il a évolué sur le couloir gauche. Je préfère aligner un attaquant de pointe de métier même s’il est moyen qu’un joueur qui n’évolue pas dans son registre. Et Khazri, un grand joueur pétri de qualités, ne peut être utile que sur le couloir gauche. C’est une évidence ! »

