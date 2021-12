ASSE : Puel conteste le pénalty de Brest mais refuse de s'apitoyer

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

C'était un match important pour l'ASSE face à un concurrent direct pour le maintien mais les Verts l'ont perdu (0-1). Sans avoir démérité, en ayant dominé la première période, en ayant touché la barre deux fois en trente secondes à la 89e. Et en ayant craqué sur un pénalty concédé par Lucas Gourna-Douath alors que c'est plutôt le jeune milieu qui avait été victime d'une faute, comme l'a regretté Claude Puel en conférence de presse.

"C'est dur à accepter, Lucas aurait dû bénéficier d'un coup-franc direct pour lui et non pas d'un penalty contre lui. On est bien équipé pour voir s'il y a faute ou non. C'est très frustrant de concéder cette défaite dans ces conditions, dans un match globalement maitrisé. Un fait de jeu, nous prive de mieux ce soir. On a aussi trouvé deux fois les barres, on méritait mieux, les faits sont là, c'est une défaite, on se doit de récupérer et de préparer le prochain match."

"La réussite, il faut aller la chercher"

Le manager des Verts tient à rester positif malgré les événements contraires qui se succèdent : "On ne peut pas revenir en arrière, c'est frustrant, il n'y a aucune dangerosité de Brest qui ose chez elle, en nous attendant et jusqu'à la 60e, on était bien dans un match maitrisé ou un fait de jeu nous fait sortir dans ce qu'on voulait faire et dans l'évolution de nos changements. C'est difficile car on perd un match qu'on aurait pas du perdre. Il y a des faits, c'est comme ça, on a pas le droit de ressasser et de s'apitoyer, il y a de la frustration, certains sont abattus, colériques, plusieurs sentiments peuvent s'exprimer après un match comme ça. Comme je dis souvent : la réussite, il faut aller la chercher."