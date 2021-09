ASSE : Puel contraint de frustrer Bouanga ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Ce dimanche, L'Equipe consacre un article au nouvel attaquant de l'ASSE, Ignacio Ramirez. L'ancien entraîneur de Nancy Pablo Correa, qui le connaît bien, dit de lui : "S’il est aussi bien servi à Saint-Etienne que Fernando Cavenaghi, qui lui ressemble, l’a été à Bordeaux (2007-2011), il va pouvoir s’exprimer. Mais si tu ne le sers pas près ou dans la surface, et même s’il n’est pas lent, cela devient plus difficile pour lui".

Joueur de surface, Ramirez va devoir être abreuvé de centres. Or, les Verts, qui n'ont plus de renard des surfaces depuis le départ de Robert Beric il y a un an et demi, ont appris à jouer différemment. Pour favoriser l'intégration de l'Uruguayen, Claude Puel pourrait donc revoir le positionnement de certains joueurs, par exemple d'un Denis Bouanga, qui aime jouer à gauche alors qu'il est droitier pour mieux pouvoir rentrer dans l'axe et frapper au but lorsqu'il percute. Le Gabonais est moins à l'aise à droite et il ne cache pas qu'il préfère évoluer de l'autre côté. Puel prendra-t-il le risque de le "délocaliser" pour favoriser l'intégration de sa recrue ?

Les unes de L'Équipe du dimanche 12 septembre.

