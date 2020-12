ASSE : Puel craque et vient de porter le coup de grâce à Ruffier

Il y a mieux comme timing. Claude Puel a haussé le ton sur un sujet qu’il n’arrive plus à bien comprendre : comment peut-on encore penser qu’il y a un noyau d’indésirables à l’ASSE ? Ce thème semble le faire monter en pression puisqu’il estime que personne n’est écarté chez les Verts.

« Personne n’est écarté, je compte sur tout le monde »

« A Brest, Romain et Wahbi étaient suspendus, Trauco était arrivé la veille d’Amérique du Sud et Mathieu Debuchy revenait après sept semaines d’arrêt. Personne n’est écarté, il n’y a pas de jeunes ou moins jeunes, a-t-il fustigé dans Le Progrès. Contre Lille, j’ai vu un groupe et une équipe avec des jeunes et des plus expérimentés au diapason, qui ont fait un très bon match. Arrêtons de focaliser ! Quand on voit une autre équipe, est-ce qu’on demande s’il y a des jeunes et des moins jeunes ? En agissant de la sorte on a plus tendance à les opposer. Je compte sur tout le monde. »

Comment Stéphane Ruffier devrait-il prendre cette dernière affirmation ? Mal, on imagine, puisqu’elle voudrait tout simplement dire que le gardien basque ne fait plus partie de « tout le monde. » Au niveau du timing, donc, il y avait peut-être mieux à faire dans cette annonce publiée la veille de la fin de la mise à pied de l’ancien portier des Verts.