ASSE : Puel dans le déni, les supporters des Verts en ont ras-le-bol !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE poursuit sa traversée du désert. Malgré un sursaut d’orgueil en Ligue 1, où ils ont pris sept points lors des trois derniers matches, les Verts ont affiché un bien triste visage hier à Bonal. Face à une équipe du FC Sochaux plus rigoureuse, l’ASSE est sortie sans gloire au stade des 32es de finale de la Coupe de France (0-1). Claude Puel a tenu à distiller un message positif après la défaite.

« On voit que nos jeunes joueurs progressent, c'est dommageable de ne pas continuer cette compétition. C'est beaucoup de déception. Ça me fait mal pour mes joueurs mais c'est intéressant pour la suite, a-t-il affirmé en conférence de presse. On va devoir continuer avec la L1 et se sortir de là où on est. Ce groupe-là, sera un jour récompensé, il progresse. Ce qui m'intéresse c'est que lorsqu'on se procure autant d'occasions, c'est qu'on a étouffé l'adversaire, chez lui, sur un terrain difficile. On peut nous reprocher ce manque d'efficacité mais c'est important de continuer à produire du jeu. »

« Combien de temps allons-nous devoir supporter cet imposteur »

Ce discours résolument optimiste ne passe pas vraiment auprès des supporters de l’ASSE qui ne se sont pas privés de le faire savoir sur le site pro stéphanois EVECT. « C'est la faute au froid, la faute au terrain, au pénalty non sifflé... Nos joueurs progressent, des joueurs intéressants, on a beaucoup d' occasions, on a étouffé l'adversaire, Abi entreprenant ..... mais on a perdu contre une très faible équipe bis de Sochaux ! Monsieur Puel faut vous remettre en question, depuis votre arrivée dans notre club vos résultats sont catastrophiques, résume Vertdur. Seul votre salaire surréaliste, vous empêche d'être licencié ! Alors jouez la, profil bas. Si les spectateurs étaient présents à G.G. vous auriez droit à un bel accueil à chaque match ! »