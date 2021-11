ASSE : Puel dédouane Maçon face à Neymar et annonce des nouvelles positives avant Brest

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Claude Puel a fait un point sur l’infirmerie de l’ASSE en confirmant des absences mais en laissant aussi place à quelques retours éventuels. « Nordin a fait son premier entraînement en solo hier, on va faire le point aujourd’hui. Neyou trottine, Silva s’est entraîné avec le groupe. Green, Kolo et Youssouf sont suspendus. Hamouma est absent à cause de son ischio, a-t-il énuméré en conférence de presse. On va faire le point avec les joueurs physiquement pour enchaîner les trois matchs. Il y a pas mal d'absents donc il n'y a pas une pléiade de solutions. Deux jours après un match, c'est souvent le moment où l'on ressent le plus la fatigue. »

L’entraîneur de l’ASSE en a profité pour revenir sur la défaite dominicale contre le PSG (1-3), frustrante mais finalement logique à dix contre onze. « Il y a la déception de ne pas avoir accroché un résultat après avoir beaucoup lutté. Cette expulsion change beaucoup la donne, avec deux joueurs en moins sur l'égalisation aussi, a-t-il rappelé. On a joué avec nos moyens, tout donné et on était pas loin d'obtenir quelque chose. On a eu des occasions face au meilleur joueur du monde qui a fait 3 passes décisives et mis un but au meilleur gardien du monde (rires). »

Puel dédouane Maçon

Puel sait que la lutte en vue du maintien est plus acharnée que jamais et continuera dès demain à Brest. « Il faut remonter au classement. On montre du caractère face à l'adversité. On va s'employer pour faire un gros match ensemble à Brest. Il faut retenir les bonnes choses contre Paris dans l'implication, a-t-il analysé. Il faut enchaîner et on aura une équipe compétitive à Brest. La zone rouge, il ne faut pas y être en fin de saison. Ce n'est pas parce qu'on en sort que tout est magnifique. Il faut batailler. »

Après avoir conforté Ryad Boudebouz dans un nouveau rôle plus défensif, l’entraîneur des Verts a tenu à défendre Yvann Maçon, insulté après avoir été involontairement à l’origine de la blessure de Neymar. « Je n'ai pas trop suivi ce qu'il s'est passé sur les réseaux, mais cela m'étonne beaucoup, a-t-il soufflé. Quand on voit les images, on voit simplement Neymar retombé sur Yvann. Il n'y a aucune raison à porter une responsabilité à Yvann. C'est un fait de jeu. »

