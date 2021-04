ASSE : Puel enrage et a déjà pris une décision forte contre les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Pour ses grands débuts en professionnel, Etienne Green a été étincelant ce dimanche lors de la victoire de l'AS Saint-Etienne face à Nîmes (2-0), à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur stéphanois, Claude Puel, a annoncé que le jeune gardien sera titulaire pour le match face aux Girondins de Bordeaux, dimanche prochain à Geoffroy-Guichard (15h).

« Qu'il prépare le prochain match »

« Etienne a été énorme aujourd’hui avec ses qualités. C’est un garçon très intelligent. Il était introverti et André Biancarelli l'a libéré. Je ne suis pas étonné de sa performance. C’est un premier match. C’est énorme et super pour un gamin. Il s’en souviendra toute sa vie. Moulin et Bajic son blessés, Fall est en quarantaine… C’est bien. Qu’il savoure et qu’il prépare le prochain match. Je ne pense pas que les gars reviendront d’ici-là », a confié le coach des Verts en conférence de presse.

Ce même Puel a poussé un coup de gueule suite au penalty accordé généreusement au NO en fin de match. « Je ne comprends pas comment on peut siffler un penalty comme ça, a-t-il pesté après coup. Décréter, après avoir vu des images, que le gardien touche le joueur un dixième de seconde avant le ballon, c’est du n’importe quoi ! Il fait une super sortie. Il y a une justice car il fait ensuite un super arrêt. »