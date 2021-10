ASSE : Puel enregistre deux bonnes nouvelles après le derby

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L'ASSE n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison et elle est toujours lanterne rouge de L1. Mais son match nul arraché hier soir contre Lyon, lors d'un derby plaisant et rythmé, est de bon augure. Claude Puel a peut-être enfin trouvé un 11 type, et il va de plus enregistrer deux retours.

Moueffek a rejoué, Maçon va aussi revenir

Blessé depuis le début de l'été, Aimen Moueffek, victime d'une fracture de l'épaule pendant ses vacances, a en effet retrouvé les terrains le week-end dernier. Le jeune milieu de terrain a participé à un match amical avec la réserve stéphanoise face à Gueugnon (2-0), à L'Etrat. Il devrait donc être opérationnel après la trêve internationale, tout comme Yvann Maçon, aux soins depuis trois semaines après avoir ressenti des douleurs au tendon et au mollet.