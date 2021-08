ASSE : Puel envoie un premier message au RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

But ! : Claude, qu'avez-vous pensé de ce premier match de la saison contre Lorient ?

Claude PUEL : Déjà, ça a fait plaisir de retrouver notre public. Il a été l'homme du match. Cette ferveur, c'est extraordinaire. Les supporters nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Il y a eu un soutien magnifique. Heureusement qu'on a été poussés sur la fin parce qu'on manquait d'oxygène. C'était une super ambiance. Ça donne envie. On se rend compte de tout ce qui a manqué pendant l'absence des supporters. Bravo à eux.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de votre équipe ?

On est passés un peu par toutes les émotions. Les deux équipes ont été dans l'esprit, elles ont essayé de jouer. C'était cyclique, des deux côtés. Il y a eu beaucoup de situations. On a encore des manques mais dans l'esprit, c'était pas mal.



Quels manques ?

Au niveau physique. Au niveau de la justesse aussi. Il y a plein d'enseignements. On a manqué un peu de cartouches aussi sur la fin pour pousser encore plus, de peps, de munitions. Et il y a eu trop de déchet dans nos relances. Au final, c'est un peu partagé. Il faut solidifier tout ça. On a des choses à corriger mais c'est normal, c'est le début de saison. Quelles équipes peuvent dire qu'elles sont prêtes ? Tout le monde se cherche encore.



Le calendrier à venir n'est pas simple...

On est focus sur le prochain match. On ira à Lens pour glaner des points.

« On ne se fixe pas d'objectif. Quel club peut en fixer avec toutes les interrogations du moment ? »



Qu'avez-vous pensé de la prestation de Mickaël Nadé ?

Il a été solide. Il a gagné beaucoup de duels. Il a eu du mal à finir, c'est pour ça que je l'ai sorti. Il avait un peu de mal à lire les trajectoires sur la fin quand Lorient a utilisé un jeu plus direct. Mais il a été dans la lignée des matches amicaux où il était monté crescendo. J'ai pris l'option de l'aligner et de titulariser Kolo à gauche. Il avait fait de bons matches amicaux sur le côté, avec beaucoup de sérieux, de l'agressivité, de bonnes relances. J'étais content de sa préparation. Contre Lorient il a été bien aussi. Il a été solide globalement.

Quel objectif avez-vous fixé ?

Aucun. On ne se fixe pas d'objectif. Quel club peut en fixer avec toutes les interrogations du moment ? L'objectif, c'est de faire preuve de régularité et de consistance. On était 7e sur les 15 derniers matchs de la saison dernière. C'est cette dynamique qu'il faudra retrouver.