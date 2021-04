ASSE : Puel et les dirigeants encore épinglés pour l'affaire Ruffier

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

« Stéphane a été un très bon gardien. Il a fait beaucoup de bien à l’ASSE. Il a eu du mérite et a beaucoup apporté. Les divorces, ça fait mal. On a perdu un grand joueur qui a marqué, à sa façon, l’histoire du club. Partir comme ça, il y a comme une forme d’amertume »... dans Le Progrès, Ivan Curkovic, la légende de l'ASSE, a récemment regretté le départ de Stéphane Ruffier, licencié en janvier.

Bompard : « Il était peut-être un peu moins bon, mais il n'était pas fini »

Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, Alain Bompard en a fait de même... « Je dis encore aujourd'hui que mes successeurs ont eu deux coups de chance dans cette décennie : Galtier et Ruffier, a-t-il confié. Si on met bout à bout le nombre de points que Ruffier a fait gagner à l'ASSE chaque année... je peux vous dire que vous pouviez enlever quelques places au classement ! C'était un magicien ! J'ai eu des bons gardiens entre Janot et Alonzo, mais ce n'était pas Ruffier ! Ce type était extraordinaire ! La Coupe de la Ligue, ils la doivent à Ruffier ! Les séances de tirs au but, il a été fantastique ! Et à lui d'ajouter : « Dans la vie, il ne faut jamais oublier ceux qui t'ont donné du pain ou de l'affection. Alors, même si Ruffier avait sûrement des torts, je ne sais pas tout de l'histoire, tu ne peux pas oublier tout ça ! Au moment où tu examines le truc, tu es obligé de te dire "non, attends, ça va pas se terminer comme ça entre nous !" Un Ruffier, tu le mets cette saison ... il était peut-être un peu moins bon, mais il n'était pas fini. »