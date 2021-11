ASSE : Puel fait des annonces fortes sur le Mercato et son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Claude Puel a accordé ce jeudi un long entretien au journal L'Equipe. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne s'est notamment exprimé sur le mercato hivernal. "On veut essayer de recruter et on en a besoin. Mais étant donné notre enveloppe, on va s’appuyer sur des prêts. J’espère qu’on trouvera deux, trois oiseaux rares qui permettront de donner confiance à l’équipe, pour avancer."

Alors que son contrat à la tête des Verts expire en juin prochain, Claude Puel a ensuite été interrogé sur son avenir et une possible prolongation de contrat.

"Je n’ai jamais été carriériste. J’ai un contrat, je suis pro et je donne pour le club qui m’a fait venir. Je ne veux pas avoir de pensées négatives. Je suis dans mon trip. En mission. Pas là pour une gloriole personnelle. (...) Beaucoup de joueurs ont prolongé car ils ont confiance en moi. Mais je m’interdis toute projection sur mon avenir car mon quotidien, c’est demain. Si on réussit notre entreprise, tant mieux pour le club et celui qui arrivera derrière."

