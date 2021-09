ASSE : Puel fait passer un message important à un joueur dans le dur

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

En conférence de presse hier, Claude Puel a fait passer plusieurs messages importants. Sur les supporters, sur les résultats mais également à l'attention d'Etienne Green. Souverain en fin de saison dernière, encore décisif lors des trois premières journées, le gardien de 21 ans est dans le dur depuis le déplacement à Marseille (1-3) fin août, période difficile confirmée par son expulsion à Monaco (1-3) mercredi. Son manager a tenu à faire savoir qu'il continuait à le soutenir sans réserve.

"J’ai été très content de la fin de saison dernière d’Etienne, de son début de saison également. Je ne veux pas remettre en cause un joueur parce qu’il a fait une erreur dans un match, ce ne serait pas très sérieux. Cela arrive pour tout gardien à n’importe quel âge, on corrige et on avance. Je suis content d’Etienne et de Bajic aussi qui a fait une bonne rentrée et cela montre également la volonté de s’appuyer sur les joueurs qu’on a et la qualité intrinsèque de ce groupe-là que ce soit au niveau des gardiens, mais aussi au niveau du groupe également. On tire beaucoup de conclusions hâtives quand ça va mal."

