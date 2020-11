ASSE : Puel n'était pas la seule cible des doutes exprimés par les tauliers

Claude Puel le sait bien, la réception du LOSC ce dimanche est un match capital pour l'ASSE. En conséquence, une remise à plat était nécessaire pour que tout le monde tire dans le même sens. Comme nous l'évoquions plus tôt ce dimanche, sept joueurs cadres selon Puel (Debuchy, Moulin, Hamouma, Kolodziejczak, Bouanga, Neyou et Camara) ont été conviés à une réunion pour mettre les problèmes sur la table.

La tactique employée par Claude Puel, les changements jugés trop importants, la gestion des anciens poussés sur le départ. Tout y est passé. Mais le management de Claude Puel n'a pas été le seul problème pointé du doigt par les tauliers.

Les jeunes dans le collimateur

Selon l'Equipe, « les anciens auraient mis les jeunes devant leur responsabilité ». Avec un discours qui aurait été en substance : « Ca vous appartient. On va quitter le club. Pas vous. Vous devez aussi vous révolter et arrêter de dire, comme c'est le cas de l'inexpérimenté Neyou : « On va y arriver, c'est bien » ».

Cette remise en cause des jeunes par les anciens risque-t-elle de créer un fossé dans le vestiaire ? Une issue d'autant plus possible que selon l'Equipe, « les anciens ne semblent pas non plus convaincus du niveau de leurs cadets ». A Claude Puel et aux jeunes de montrer que le nouveau projet qui les met en valeur a du sens...