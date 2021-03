ASSE : Puel peut s’appuyer sur une nouvelle terreur dans la surface

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

Anthony Modeste a enfin fait parler la poudre à l’ASSE. C’étaut hier, lors d’une opposition contre la réserve des Verts, lors de laquelle le buteur prêté par Cologne cet hiver a ouvert le score d’un plat du pied à ras de terre sur l’ouverture du score (2-1). En l’absence de Romain Hamouma, dont la date de retour n’est pas encore fixée, Claude Puel aimerait que Modeste soit plus efficace en Ligue 1.

Avant de le voir ouvrir son compteur en match officiel, le coach de l’ASSE peut s’appuyer sur un autre arme offensive : les coups de pied arrêtés. Comme le rappelle EVECT, les Verts doivent en effet plus de la moitié de leurs buts en 2021 à cette phase de jeu arrêtée ! Avec 11 réalisations depuis le début de l'année (12 matchs) dont 6 sur coup de pied arrêtés, les coéquipiers de Jessy Moulin font régulièrement mouche dans ce domaine.

L'ASSE brille sur les coups de pied arrêtés

Les Verts font même autant que lors des 17 premiers matchs de la saison en 2020 (18 buts dont six sur coups de pied arrêtés). On notera enfin que sur les 15 derniers buts inscrits par l'ASSE, pas moins de 9 l'ont été sur phase statique. Harold Moukoudi et Denis Bouanga, sur coup-franc et sur penalty, ont récemment été mis à l’honneur. Suffisant pour assurer le maintien en L1 en fin de saison ?