ASSE : Puel positif au Covid-19, 10 joueurs touchés... Le sort s'acharne avant Strasbourg !

L'ASSE va-t-elle vraiment pouvoir affronter le RC Strasbourg ce dimanche à 15h ? Plus les heures passent, plus ce scénario semble improbable au vu de la situation sanitaire du moment chez les Verts. Le club stéphanois peut désormais être associé au terrible qualificatif de cluster, tant les contaminations au Covid-19 s'enchaînent.

Les dernières nouvelles révélées par Peuple Vert font désormais état de dix joueurs qui seraient positifs au virus. Un nombre pour le moment insuffisant pour acter le report de la rencontre puisque sur un effectif de trente joueurs, le match peut se tenir si vingt joueurs sont disponibles. Ce qui est pour le moment le cas au joueur près.

Mais le problème des joueurs n'est pas le seul. Sainté Inside, de son côté, annonce que Claude Puel mais aussi la « quasi-totalité » de son staff seraient positifs également. De quoi fortement handicaper la préparation du match en Alsace alors que Laurent Huard est pour le moment pressenti pour s'asseoir sur le banc. Encore faut-il que la situation n'évolue pas encore plus défavorablement dans les prochaines heures.

Nous rajoutons qu'un 10ème joueur a été testé positif...

Pourtant, parce que ce virus est terrible, on souhaite qu'il n'y en ait pas un 11ème. la santé avant tout !! On va assumer et croire en nos chances ! #RCSASSE https://t.co/7BeGcdXG0g