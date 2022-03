ASSE : Puel prend cher à cause de Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A mi-saison, l'AS Saint-Etienne était dernière du championnat avec 12 petits points. Huit matches plus tard, elle a fait plus que doubler son pécule grâce à des victoires à Angers (1-0), contre Montpellier (3-1), à Clermont (2-1), face à Metz (1-0) et un nul contre Strasbourg (2-2). La remontada stéphanoise est spectaculaire, puisqu'elle permet à l'équipe de pointer en dehors de la zone rouge (16e), et elle doit beaucoup à Pascal Dupraz.

Forcément, le bilan du Savoyard est comparé à son prédécesseur, Claude Puel. L'insider Mohamed Toubache-Ter, qui connaît bien un Vert et possède d'autres contacts au sein du vestiaire stéphanois, a écrit sur Twitter : "Libérés, les Verts depuis le départ de Puel ? Et délivrés ! L’humain n’est pas une qualité de votre ancien coach, c’est une certitude !". La gestion humaine de l'ancien manager continue d'être pointée du doigt dans le Forez...

& DELIVRÉS !!!



Votre tweet est juste, vous dites vrai.

L'humain n'est pas une qualité de votre ancien coach, c'est une certitude !! #ASSEFCM #ASSE