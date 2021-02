ASSE : Puel prêt à laisser son meilleur atout du moment sur le banc à Lorient ?

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Il est l'homme en forme du moment, au point même que l'ASSE l'a envoyé au front en conférence de presse cette semaine. Charles Abi, auteur de l'égalisation décisive face à Reims le week-end dernier (1-1) et plus globalement sur une très bonne série ces dernières semaines (trois buts en six matchs), s'affirme de plus en plus à la pointe de l'attaque stéphanoise.

Seulement, un rôle lui semble promis pour le moment, à savoir celui de supersub. Sur le banc lors de trois des quatre derniers matchs, Abi semble donner à Claude Puel l'envie de prendre son temps. Et qu'importe si les débuts d'Anthony Modeste avec les Verts sont timides. L'Equipe confirme ce matin que l'attaquant expérimenté devrait bien occuper la pointe de l'attaque à Lorient, laissant Charles Abi sur le banc.

Charles Abi serein face à sa réussite

Une situation qui ne semble pas particulièrement affecter le jeune attaquant stéphanois, qui montre un visage conquérant face à sa réussite du moment. « Ça prouve une chose : les efforts paient. Il faut que je continue à travailler pour poursuivre sur cette lancée. Je ne dois pas me relâcher », a conclu Abi.