ASSE : Puel reçoit une nouvelle inespérée en vue du maintien

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Claude Puel est en pleine préparation de la réception du Stade Brestois à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 34e journée de L1 (13h). Après la défaite cruelle face au PSG dimanche au Parc (2-3), les Verts auront encore besoin de points pour assurer leur maintien.

En attendant d’y voir plus clair, Anthony Modeste pourrait faire son retour plus tôt que prévu. « Mon opération s’est bien passée après un peu de repos, place à la rééducation pour revenir encore plus fort et déterminé ! Merci à tous pour vos messages de soutien », a glissé sur Twitter l’attaquant de l’ASSE depuis Paris.

La crainte de ne pas voir l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux finir la saison est donc plus faible qu’il y a une semaine. Reste à savoir s’il sera apte convaincre Puel de lui redonner une chance dans le sprint final.