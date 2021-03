ASSE : Puel se passe d’une denrée très rare sur le marché

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Avec seulement 7 titularisations et 628 minutes jouées cette saison en Ligue 1, Aïmen Moueffek est le milieu défensif de l'AS Saint-Etienne le moins utilisé par Claude Puel malgré des prestations intéressantes. L'ancien pensionnaire du centre de formation est derrière Mahdi Camara, Yvan Neyou, Lucas Gourna-Douath et Zaydou Youssouf dans la hiérarchie.

"Moueffek est une denrée rare de nos jours"

Lancer le diaporama

ASSE : les 10 joueurs les plus utilisés cette saison par Puel +11

Aimen Moueffek Credit Photo - Icon Sport

Mais pour le sélectionneur de l'équipe de France U20, Jean-Luc Vannuchi, l'entraîneur des Verts dispose d'une denrée rare avec Moueffek, qui fait partie avec Adil Aouchiche et Stefan Bajic de la génération qui représentera la France aux Jeux Olympiques. "Un garçon discret et respectueux, tout ce qu’on aime en équipe de France. Il est puissant, capable de casser les lignes et de récupérer des ballons dans les pieds, une denrée rare de nos jours", a-t-il confié dans les colonnes du Progrès.

🟢⚽️ Tout ne s’est pas déroulé comme prévu cette semaine mais Adil Aouchiche, Stefan Bajic et Aïmen Moueffek enchaînent les convocations avec l’équipe de #France U20. Les Stéphanois font partie de la génération qui représentera la France aux #JO 👇 #ASSEhttps://t.co/dwUcV394kS — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) March 28, 2021