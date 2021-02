ASSE : Puel va faire un malheureux de plus en défense

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Afin de donner du temps de jeu à ceux qui n'étaient pas convoqués pour le match ASSE-Reims (1-1), Claude Puel et Razin Nedder avaient mis sur place un match amical dimanche dernier contre la réserve de Montpellier. Un match remporté (2-0) par les réservistes stéphanois.

Kolo et Retsos promis au banc ?

Edmilson Correia, qui n'a plus été appelé en équipe première par Puel depuis décembre 2019, et le jeune Yanis Lhéry ont marqué. Ce match a permis au Grec Panos Retsos de retrouver les terrains, lui qui était sur le flanc depuis un mois. Puel lui fera-t-il une place dans le groupe qui se déplacera à Lorient ce week-end ? Si c'était le cas, ce pourrait être au détriment du jeune Saidou Sow, mais celui-ci a donné satisfaction lors de ses dernières apparitions. Et comme cela a aussi été le cas du quatuor Debuchy-Moukoudi-Cissé-Trauco, on peut imaginer que Puel ne retouchera pas à sa défense au Moustoir, alors que Timothée Kolodziejczak est resté sur le banc lors des deux derniers matches et que Gabriel Silva, lui, ne semble plus du tout entrer dans ses plans.