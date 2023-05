ASSE - QRM : l'attaque fait le spectacle, la défense ne rassure pas... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

LARSONNEUR (6)

Il encaisse décidément beaucoup plus de buts avec l'ASSE que lorsqu'il était à Valenciennes... Mais il a encore été décisif, avec un face à face remporté en première mi-temps et un autre en deuxième (24e, 76e).



APPIAH (5,5)

Un sauvetage devant Mafouta, en taclant (26e). Dans une défense qui a encore laissé trop d'espaces, il a livré un match sérieux.

BRIANCON (4), puis SOW

De retour après un mois d'absence à cause d'une blessure au mollet, Briançon a été en difficulté. Une perte de balle sur le premier but normand et il a été en retard sur plusieurs interventions. Remplacé en fin de match par SOW.

PETROT (4,5)

Quelques absences, notamment sur le deuxième but de QRM. A sa décharge, il a encore été très peu secondé dans son couloir par Nkounkou...

Cafaro, Chambost et Krasso au dessus du lot

CAFARO (7)

On a senti d'entrée qu'il était dans un bon soir. Remuant, inspiré, il a ouvert le score sur une splendide volée et il a semé la panique dans la défense de QRM d'un bout à l'autre de la rencontre. Son meilleur match en Vert.

BOUCHOUARI (4,5), puis MOUEFFEK

De retour dans le onze de départ, Bouchouari a été discret. Remplacé en début de deuxième mi-temps par MOUEFFEK, plus consistant.



MONCONDUIT (5), puis BAMBA

Devant la défense, Monconduit a livré un match sobre, sans grand relief. Remplacé par BAMBA, qui a inscrit le 3e but en profitant d'un caviar de Wadji.



CHAMBOST (6), puis FOMBA

Chambost a confirmé son retour en forme en inscrivant un joli but, d'une volée du gauche, et en déployant une activité intéressante en soutien des attaquants. Il compile 2 buts et 2 passes décisives lors des quatre derniers matches ! Remplacé dans la foulée de son but par FOMBA, auteur d'une entrée assez laborieuse.

NKOUNKOU (5)

Très actif, le gaucher a raté le cadre sur une volée (25e) et effectué beaucoup de centres, pas toujours très précis. Il a buté sur Lemaitre après avoir pris de vitesse la défense normande (77e). Moins en réussite depuis deux-trois matches.

KRASSO (6)

On se demandait s'il n'était pas déjà en vacances, mais il a apporté une belle réponse en faisant preuve de détermination dès le coup d'envoi. Passeur décisif pour Cafaro, il a distillé de bons ballons et s'est arraché sur le 4e but, inscrit avec la complicité de Cissoko.



WADJI (5,5), puis LOBRY

En pointe, Wadji a débuté son match par une tête au dessus (12e) avant de placer une accélération ponctuée d'un missile dans le kop sud (62e). Mais il a bien fini en servant Bamba sur un plateau, sur le 3e but des Verts. Remplacé par LOBRY.