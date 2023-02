ASSE : quel grand perdant du Mercato Batlles peut-il relancer ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Louis Mouton

« Perso, j'ai un faible pour Louis Mouton. J'ai bien aimé ce que le jeune milieu a montré en début de saison : son sérieux, sa capacité à récupérer le ballon et à se projeter. Buteur à Pau, à l'aller, il était bien entré dans sa saison avant d'être rattrapé par la médiocrité ambiante, les mauvais résultats de l'équipe et la concurrence. Mais il n'en reste pas moins un joueur d'avenir pour l'ASSE, je pense. Et il ne fait pas le freiner dans sa progression ! A 20 ans, le Veauchois n'a joué que 6 minutes depuis le début de l'année. Il est loin dans la rotation des milieux, dans un secteur à forte concurrence, et je trouve ça à la fois dommage et pas vraiment mérité. Dans le système de jeu actuel, je pense qu'il peut rendre de précieux services, au poste de sentinelle ou un cran plus haut, dans un rôle de relayeur. Moueffek sort du lot, selon moi, mais Bouchouari est trop intermittent et Lobry trop peu décisif. J'aimerais voir ce que donnerait l'équipe avec Monconduit en 6 et le duo Moueffek-Mouton en relayeurs. Ma conviction, c'est que ce trio là est celui qui offrirait le meilleur équilibre à l'équipe. Tout en mettant en valeur deux jeunes formés au club, ce qui n'est pas négligeable. »

Laurent HESS

Dylan Chambost

« Comme de nombreux observateurs, j'ai été déçu par la première partie de saison du « couteau suisse » stéphanois. J'attendais beaucoup plus de celui qu'on présentait comme le probable lieutenant de Laurent Batlles sur le terrain et la caution verte du recrutement estival 2022 raté. Dylan Chambost n'a pas toujours déçu. On l'a notamment vu marquer un but sublime pour le retour des supporters dans le Chaudron face à Grenoble (2-2). Mais il est vrai que le natif d'Annecy s'est éteint au fil des matchs avant de sortir des plans avec le changement d'année et l'ouverture du dispendieux Mercato d'hiver des Verts.

Je pense malgré tout que la grave blessure de Gaëtan Charbonnier - qui va redistribuer les cartes et pousser Laurent Batlles à revoir son animation autour de Jean-Philippe Krasso - peut lui être profitable. Si c'est Ibrahima Wadji qui devrait être mécaniquement le grand gagnant de ce bien malheureux jeu de chaises musicales, Dylan Chambost a une carte à jouer. Et pas seulement devant, je me dis que le milieu offensif formé à L'Etrat peut tout aussi bien concurrencer un Victor Lobry, qui, s'il donne plutôt satisfaction, n'en est pas pour autant un élément intouchable. Contrairement à d'autres blacklistés de l'hiver comme Jimmy Giraudon, Chambost a pour lui une polyvalence qui peut lui permettre de refaire sa place. Sous réserve qu'il signe une ou deux entrées de caractère évidemment ! »

Alexandre CORBOZ