ASSE : quels joueurs Dupraz va-t-il (re)lancer ?

Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Alors qu'elle restait sur six victoires, la réserve de l'ASSE a été tenue en échec par son homologue de la Duchère (1-1) il y a deux samedis à Lyon, pour son dernier match de l'année 2021. Edmilson Correia avait inscrit le but stéphanois. 13 joueurs sous contrat professionnel avaient participé à la rencontre : le gardien Boubacar Fall, le défenseurs Bryan Nokoue, Abdoulaye Bakayoko, Marvin Tshibuabua, Stevens Leleux, Lucas Llort, et Victor Petit, les milieux Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim et Maxence Rivera, et les attaquants El Hadji Dieye et Edmilson Correia.

Dieye a marqué des points, enfin l'heure de Ramirez ?

Parmi eux, Dieye, avec sa vitesse, semble avoir une bonne chance de promotion. Le jeune attaquant sénégalais a fait impression depuis son arrivée et il pourrait apporter plus de profondeur à l'ASSE, qui en manque beaucoup. Avec les absences de Wahbi Khazri et Denis Bouanga à la CAN, Dieye, convoqué lors du premier match de l'ère Dupraz à La Duchère, pourrait avoir une vraie chance en janvier, et d'autres joueurs offensifs sont susceptibles d'întégrer l'équipe première. En particulier Correia, Rivera et Benkhedim, étrangement laissé pour compte par Claude Puel alors qu'il était l'un des plus sûrs espoirs du club, lui qui avait été décisif dans le parcours victorieux en Coupe Gambardella, en 2019. Parmi les anciens vainqueurs de la Gambardella, Petit, qui n'a jamais eu les faveurs de Puel, fait lui aussi partie des joueurs que Dupraz pourrait relancer. Le milieu défensif, reconverti défenseur central, a été promu capitaine de la réserve par Razik Nedder et il réalise une bonne saison. A un poste où Harold Moukoudi et Saidou Sow seront absent après la trêve hivernale, il peut avoir un accessit. Mais le joueur snobé par Puel que Dupraz pourrait enfin lancer, c'est bien sûr Ignacio Ramirez. L'attaquant se morfond sur la banc depuis qu'il a quitté l'Uruguay, au point d'envisager de casser son prêt dès la mi-saison. Adepte du 4-4-2, Dupraz pourrait lui offrir enfin sa chance.