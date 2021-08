ASSE : qui a marqué des points et qui en a perdu... le bilan de la préparation des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Ils arrivent lancés

Yvann Maçon

Après de longs mois d'absence à cause de son opération des ligaments croisés, le latéral droit est encore loin d’avoir retrouvé toutes ses capacités, mais ses performances ont globalement rassuré. Toujours très tourné vers l’avant, le remplaçant désigné de Mathieu Debuchy a enchaîné les déboulés sur son côté mais il a toutefois été plus en difficulté sur l'aspect défensif, notamment contre Marseille (1-2).

Mahdi Camara

Élu meilleur joueur de la saison dernière, le nouveau capitaine des Verts a été égal à lui-même, y compris quand son équipe sombrait, comme lors du premier acte face à l’Eintracht Francfort (1-2). Exemplaire.

Wahbi Khazri

On ne savait pas vraiment à quel Wahbi Khazri on allait avoir droit durant ces matchs amicaux. Mais l’international tunisien est revenu de vacances très affûté et il a trouvé le chemin des filets dès son retour, contre Marseille (1-2), sur un exploit personnel. Et il a affiché une grosse détermination. Prometteur.

Mickaël Nadé

Le grand gagnant de la pré-saison, c'est sa ns doute lui. De retour de prêt, le défenseur central, remplaçant au début de la préparation, a terminé titulaire. Et il n'a pas déçu. Serein dans ses interventions, il a peut-être gagné sa place dans le groupe. Voire contre Lorient, dimanche.

Timothée Kolodziejczak

Une préparation plutôt réussie pour Kolo. Dans l’axe tout d’abord, il a coulissé dans le couloir gauche où il a donné satisfaction face à l'OM (1-2), avant de marquer à Francfort (1-2).

Romain Hamouma

Prolongé pour un an, l’attaquant stéphanois a rassuré dès son retour lors des 45 minutes passées sur le terrain à Francfort (1-2). Passeur décisif sur un corner, il s’est aussi distingué avec des déviations bien senties, des prises de balles tranchantes. Rassurant, alors qu'il a pris le train en marche avant que Puel ne se décide à le prolonger...

Bryan Nokoué

Comme Nadé, le jeune latéral semble avoir marqué des points cet été. Ses entrées en jeu côté droit ont incité Puel à le garder dans le groupe jusqu'au bout alors que son prêt était évoqué. Il semble être passé devant Sissoko pour doubler le poste de Maçon.

Ils n'ont pas brillé

Gabriel Silva

Titulaire face à Clermont-Ferrand (2-3) et Francfort (1-2), le Brésilien avait deux opportunités de prendre de l’avance sur Miguel Trauco. Raté ! Pas dans le coup, il est passé à côté de sa préparation, lui qui semble enfin épargné par les blessures. Vraiment pas convaincant.

Zaydou Youssouf

Yvan Neyou suspendu face à Lorient, Lucas Gourna positif au Covid, l'ancien bordelais devrait être titulaire face aux Merlus. Mais ses dernières prestations n'ont-elles pas semé le doute dans l'esprit de Claude Puel ? Emprunté, il a souffert de la comparaison avec Mahdi Camara...

Assane Diousse

De retour de prêt, le milieu sénégalais a été très discret. Trop, sans doute, pour revenir en grâce alors qu'il y a une grosse concurrence à son poste.

Adil Aouchiche

Puel cherche à le mettre dans les meilleures conditions mais à part 45 minutes correctes face à Clermont-Ferrand (2-3), l’ancien parisien n'a pas réussi à s'exprimer. Pas d'influence sur le jeu, pas de différences balle au pied. S’il n’est pas avare en efforts, « AA » va devoir absolument élever son niveau de jeu et le muscler. Car il ne bénéficiera peut-être pas toujours du totem d'immunité...

Charles Abi

Son but face à Clermont (2-3) est un cache-misère tant ses prestations, y compris face au promu auvergnat, ont manqué de consistance. A se demander s'il parviendra un jour à retrouver les qualités qui étaient les siennes lors du parcours victorieux en Gambardella...

Jean-Philippe Krasso

Deux buts en deux matches, face au Puy (2-2) et à Bourg-Péronnas (1-1). Mais quand l'opposition s'est un peu élevée, on ne l'a plus vu...

Mathys Saban

Le jeune attaquant avait bien débuté en marquant contre Le Puy (2-2). Mais par la suite, ses apparitions ont été sans relief.

Yanis Lhéry

Le jeune avant-centre a des qualités de vitesse. Mais le chemin semble encore bien long pour lui...

Ryad Boudebouz

L'Algérien a été réduit à un rôle de remplaçant. Mais il n'a rien fait pour montrer qu'il méritait plus de considération. Un penalty transformé contre Clermont (2-3) mais il n'a pas forcé son talent.

Alpha Sissoko

L’A.S.S.E n’ayant pas recruté au poste d’arrière droit, Alpha Sissoko pouvait s’imposer comme la doublure d’Yvan Maçon, mais c’est raté. Puel ne l'a plus fait jouer après sa piètre entrée en jeu face à Clermont (1-3). Devancé par le jeune Nokoue, il est sans doute l'un des grands perdants de cette préparation.

Marvin Tshibuabua

N'est pas Fofana ou Saliba qui veut... L'imposant défenseur central n'a pas du tout convaincu. Trop limité techniquement, il est désormais devancé par Nadé dans la hiérarchie. La réserve l'attend s'il n'est pas prêté.