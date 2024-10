ASSE : qui es-tu Wilfried Nancy, possible successeur de Dall'Oglio ?

Le nom de Wilfried Nancy n'était pas très connu du grand public jusqu'à ce que Mohamed Toubache-Ter glisse l'information selon laquelle Kilmer Sports pense au technicien français pour remplacer Olivier Dall'Oglio. En cas de mauvais résultats lors des deux prochains matches face à Strasbourg et Lyon, l'Alésien pourrait être débarqué, pendant la trêve internationale. Mais de là à ce que Nancy le remplace, il y a un pas, puisque ce dernier est actuellement en course pour les Play Offs de la MLS avec son club de Columbus City, champion en titre, qui affronte les New York Red Bulls au premier tour.

Il tourne à près de 2 points par match avec Columbus Crew

Autre frein : Nancy percevrait près de 100 000 € mensuels aux Etats-Unis, un salaire largement supérieur à celui de Dall'Oglio. Mais selon Kilmer, le Français cocherait pas mal de cases. A 47 ans, il a notamment l'avantage de maitriser parfaitement l'Anglais, et ses résultats Outre-Atlantique parlent pour lui. Parti au Canada il y a près de 20 ans pour lancer sa carrière de coach, Nancy avait d'abord été l'adjoint de Rémi Garde et Thierry Henry à l'Impact de Montréal, où il a passé dix ans avant d'être propulsé à la tête de l'équipe première, puis de rejoindre Columbus en 2022 avec un titre de champion un an plus tard, remporté face au FC Los Angeles de Denis Bouanga et Hugo Lloris. Natif du Havre, Wilfried Nancy était notamment passé par l’US Ivry, Noisy le Sec, Châtellerault, Beaucaire, Toulon et l’US Orléans en tant que joueur avant de mettre un terme à sa carrière en 2005 au Canada, dans une formation du Québec. Il avait intégré dans un premier temps l'Académie de l'Impact Montréal, pendant cinq ans, avec de seconder Mauro Biello à la tête de l'équipe première, puis Garde, Henry et Wilmer Cabrera, avant d'être nommé entraîneur principal. Nancy a la réputation d'un coach offensif, adepte du beau jeu et d'un système en 3-4-1-2. Devenu Franco-canadien, il tourne à 1,95 point par match depuis son arrivée à Columbus, où il est notamment le coach de Dylan Chambost, après avoir été celui d'un autre ancien stéphanois à Montréal, Ignacio Piatti, légende de l'Impact. Pour la 3e année consécutive, Nancy est en course pour l'élection du meilleur coach de MLS.

Ces derniers jours, le mensuel Vestiaires a consacré un large éclairage à ce technicien :