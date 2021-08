ASSE : qui finira meilleur buteur des Verts cette saison ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Wahbi Khazri

«Buteur sur penalty contre Lorient (1-1) et hier à Lens (2-2), Khazri était l’atout offensif numéro un de la fin de saison dernière Il a été l’un des grands artisans du maintien de l’A.S.S.E avec 6 buts lors des 10 dernières rencontres, dont un triplé contre Bordeaux. Et dès la reprise, il a affiché le même visage avec notamment une réalisation face à l’OM. Affûté comme il l’est, le Tunisien est capable de construire une grande saison sous le maillot vert, comme lors de sa première en 2018-2019 (14 buts). À son meilleur niveau, l’ancien Rennais a prouvé qu’il était qualifié pour secouer n’importe quelle défense de l’hexagone. De plus, après avoir été mis au placard par son entraîneur, il est revenu le couteau entre les dents, et réussir à devenir le meilleur buteur du club serait la plus belle manière de terminer son aventure dans le Forez, car il est pour l’instant sous contrat jusqu’en juin 2022. Enfin, durant les matchs amicaux, c’est lui qui était choisi par Claude Puel pour évoluer dans un rôle de numéro 9. Même s’il adore décrocher, il sera plus que jamais l’homme à trouver pour ses coéquipiers pour terminer les occasions. »

Antoine CHIRAT



Denis Bouanga

« Si Robert Beric était toujours là, je l'aurais évidemment cité, le Slovène pesant à mon sens entre 12 et 15 buts en L1 dans une équipe comme l'ASSE, en titulaire. Mais comme Puel l'a expédié à Chicago pour 1 M€ trois mois après son arrivée et qu'il cherche toujours un autre « vrai n°9 », après avoir misé sur le mauvais cheval en janvier dernier avec le flop Anthony Modeste... Je vais donc dire Denis Bouanga, pour une éventuelle passe de trois. Le Gabonais avait été le meilleur buteur stéphanois pour sa première saison, avec 12 buts toutes compétitions confondues. Avec 7 buts, sa dernière saison a été bien moins convaincante mais il n'a pas toujours joué à son meilleur poste, sur l'aile gauche. Il devrait le retrouver pour débuter la saison, et c'est là où il est le plus efficace, très clairement. Avec Wahbi Khazri et Romain Hamouma, Bouanga peut d'ailleurs former un trio offensif intéressant, à mon sens, même si l'arrivée d'un « vrai n°9 » serait forcément un gros plus. Sinon, pour finir, à notre question du jour, j'aurais aimé répondre : « Charles Abi ». J'aurais même adoré. Mais malheureusement, depuis qu'il a rejoint les pros, le gaucher, aligné sur l'aile droite lors des derniers matches amicaux par Puel, n'est plus qu'une pâle copie, selon moi, du très prometteur attaquant qu'il était il y a deux ans lors de la campagne victorieuse en Gambardella... »

Laurent HESS