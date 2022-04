ASSE : qui pour remplacer Sacko contre l'OM ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Harold MOUKOUDI

C'est l'ancien havrais qui est entré en jeu contre Troyes (1-1) à la sortie de Falaye Sacko. L'international camerounais avait repris du service à Lille (0-0) en l'absence d'Eliaquim Mangala, suspendu. Mais il avait évolué au cœur de la défense à trois et non en tant qu'axial droit... Un rôle dans lequel il a été plus en difficulté contre Troyes, notamment sur l'action du but de Mothiba. La vitesse n'étant pas son fort, qui gèrerait la profondeur entre Mangala, Nadé et lui alors que c'était l'un des points forts de Sacko ?

Mahdi CAMARA

L'ancien capitaine des Verts a déjà reculé d'un cran et évolué en charnière centrale, à Paris (1-3), notamment, où Sacko avait été décalé à droite. Mais Camara retrouve son influence au milieu, où il fait figure d'homme de base de l'entre jeu stéphanois. Et où Zaydou Youssouf n'a pas vraiment convaincu lorsque Dupraz lui a donné l possibilité d'enchaîner. A moins qu'Aimen Moueffek, ou Yvan Neyou...

Saidou SOW

Sur le flanc depuis son retour de la CAN, l'international guinéen a fini de soigner sa cheville. Il a repris l'entraînement collectif et postule à nouveau. Il avait déjà tenu ce poste d'axial droit dans une défense à trois avec Puel.

Abdoulaye BAKAYOKO

Le jeune pensionnaire du centre ce formation avait donné satisfaction contre Lens (1-2) et à Lyon (0-1) avant de laisser sa place à Sacko, et de redescendre en réserve après les arrivées de Sacko et Mangala et le retour de Moukoudi. Freiné par une blessure, il reste sur des prestations décevantes en N3 mais avait montré de belles qualités. Parmi les options possibles, il est probablement le joueur dont les caractéristiques ressemblent le plus à celles de Sacko.

Une défense à quatre

Une possibilité pour Dupraz serait de basculer vers une défense à quatre, mais Yvann Maçon étant toujours indisponible, qui jouerait latéral droit ? Camara ? Silva ? A moins que Moueffek...

Gnagnon n'est pas une option... en tout cas pour l'instant Joris Gnagnon ne semble pas en mesure de représenter une option pour pallier l'indisponibilité de Falaye Sacko. Arrivé avec des kilos superflus il y a quatre mois, l'ancien rennais les traine encore et en plus, il vient d'enchaîner deux blessures. A se demander s'il portera un jour le maillot vert...

Pour résumer Blessé contre Troyes (1-1), Falaye Sacko sera indisponible jusqu'à la fin de la saison à l'ASSE. Cinq options sont envisageables pour remplacer le défenseur malien. Moukoudi et Sow partent favoris mais un changement de système n'est pas à exclure.

Laurent HESS

Rédacteur