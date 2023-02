ASSE : rachat des Verts... un ancien du PSG prêt à succéder à Caiazzo et Romeyer ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le Quotidien du Sport évoque ce week-end un possible rachat de l'ASSE par le groupe ACCOR. « Le groupe hôtelier ACCOR, déjà partenaire du PSG et de Paris 2024 (il sera l’opérateur hôtelier du village des athlètes et celui des médias), tourne autour des Verts depuis plusieurs mois », croit savoir le média.

Bazin cité comme possible futur président

Qui ajoute : « Le PDG du groupe, Sébastien Bazin, qui a été président du PSG avant l’arrivée de QSI, via Colony Capital (ancien actionnaire du club de la capitale), serait alors pressenti pour devenir le nouveau patron du club. Toujours très proche du milieu du foot, l’homme de 62 ans qui a commencé sa carrière dans la finance aux Etats-Unis, connaît bien Bernard Caïazzo. Une rencontre a déjà eu lieu entre Romeyer et Bazin. Un rendez-vous qui s’est déroulé pendant la Coupe du Monde. Les deux hommes ont prévu de se revoir au printemps, en compagnie de Bernard Caïazzo, en espérant que la situation sportive du club ait évolué, ce qui est le cas aujourd’hui. Désireux de travailler sur l’avenir, Sébastien Bazin aurait notamment conseillé aux présidents des Verts de ne pas se séparer de Laurent Batlles. »

But! Saint-Étienne avait évoqué une prise de renseignements du groupe Accor sur l'ASSE il y a quelques mois. Mais selon nos informations, « l'affaire » en était restée là...