ASSE - Rachat : une annonce forte tombe au sujet de la piste cambodgienne !

Certains supporters de l’ASSE pourraient ne plus regarder le PSG version qatarie de la même manière dans un avenir plus ou moins proche. Ces derniers jours, on a ainsi appris que le club forézien pourrait bientôt passer sous pavillon cambodgien avec à sa tête un certain Norodom Ravichak.

On est encore loin d’une passation de pouvoir mais celui qui est présenté comme le prince héritier du Cambodge se serait officiellement placé pour racheter l’ASSE en déposant une lettre de garantie bancaire de 100 millions d’euros vendredi. Le Parisien, RMC Sport puis L’Équipe ont tour à tour confirmé l’information. Une information qui prend une tournure différente ce lundi suite à un communiqué officiel du Ministère du Palais Royal du Cambodge.

« Le Ministère du Palais Royal du Cambodge vous informe que selon la Constitution du Royaume du Cambodge et la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil de la Couronne, il n’y a pas de prince héritier et personne n’est désigné comme prince héritier », peut-on notamment lire dans le message. Qui n’est pas un démenti à proprement parler, simplement une clarification.

L’#ASSE mentionné dans un Communiqué du Gouvernement Cambodgien 😅 pic.twitter.com/wjHBCLopLj — Sainté Inside (@SainteInside) September 20, 2021