ASSE : Ravichak a failli commettre un impair fatal à sa candidature

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur la vente de l'ASSE, expliquant qu'une avancée majeure a eu lieu mardi avec l'accès à la data room des projets d'Olivier Markarian et de Norodom Ravichak. Ce dernier revient de loin car, même si son offre est la plus alléchante aujourd'hui, il a commis une boulette qui montre bien qu'il n'est pas encore au courant des us et coutumes du monde du football…

« Alors que l’optimisme était de rigueur dans son entourage, il se serait envolé, au début de l’après-midi de mardi, peut-on lire dans L'Equipe à propos du prince cambodgien. KPMG lui aurait, dans un premier temps, refusé l’accès à la data room. En raison de la sortie médiatique du prince du Cambodge sur RFI dans la matinée ? Possible. Eu égard à la clause de confidentialité, une telle prise de parole publique est interdite. La situation se serait finalement débloquée dans la soirée. »

