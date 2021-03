ASSE – RC Lens (2-3) : la comparaison avec Haise, Beric... Puel en prend encore pour son grade

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Chroniqueur dans les colonnes du Progrès, Patrick Guillou n'a pas été tendre avec Claude Puel à l'issue de la nouvelle défaite de l'ASSE à la maison face au RC Lens (2-3). Pour lui, le Castrais souffre vraiment de la comparaison avec son homologue lensois Franck Haise.

« Il a ouvert le bal Haise »

« Le jeune coach lensois a donné une leçon à notre vénérable technicien stéphanois. Il a ouvert le bal Haise. Il a fait du mal Haise. Lens a été supérieur dans tous les domaines. Dans le jeu et l’efficience. Dans la cohésion et la cohérence du groupe. Dans l’audace et les mouvements perpétuels. Dans l’intensité des courses et l’activité. Dans l’altruisme et la maîtrise. Ce succès lensois ne souffre d’aucune contestation. Que c’est beau une équipe qui joue », a balancé l'ancien défenseur, avant d'ironiser sur les propos de Robert Beric, lequel avait détruit Claude Puel lors d'une interview.

« T'as trop musclé ton jeu, Robert »

« Tu te trompes, Robert Beric, tu te trompes. L’ASSE n’est pas une dictature. D’ailleurs, la communication n’est ni filtrée ni verrouillée. Aucun coup de fil pour écrire autrement. Tu te trompes, Robert. L’ASSE est une belle et grande famille. Tout le monde sera prolongé. Les anciens et tous les éducateurs du club. Tu te trompes, Robert ! Tous les pouvoirs ne sont pas concentrés que dans une seule main. T’as trop musclé ton jeu, Robert », a-t-il lâché.