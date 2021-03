ASSE - RC Lens (2-3) : Pierre Ménès prend les Sang et Or pour taper sur les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Stade de Reims

L’ASSE n’aura pris aucun point au RC Lens cette saison. Battus à l’aller à Bollaert (0-2), les hommes de Claude Puel ont encore plié hier à Geoffroy-Guichard lors de la 28e journée de Ligue 1 (2-3). Les Sang et Or ont montré pourquoi ils étaient classés au cinquième rang du classement et avaient la recette du cocktail digne de la Coupe d’Europe.

Le maintien acquis, les Lensois pourraient pourtant se laisser aller. « Personne n’en a envie, a déjà assuré Franck Haise en conférence de presse. On n’est pas là pour ça, mais pour être ambitieux, exigeants, continuer à prendre du plaisir dans ce qu’on fait, même quand on défend plus comme ce soir (hier). On perdra des matches, mais je n’ai pas un groupe qui lâchera. »

« Les semaines passent et rien ne change dans le Forez »

Pierre Ménès Credit Photo - Icon Sport

Pierre Ménès semble du même avis que le coach du RC Lens et s’est servi de l’exemple du club artésien pour mettre en avant l’immobilisme de l’ASSE. « À Geoffroy-Guichard, Lens a poursuivi son formidable parcours à l’extérieur - son formidable parcours tout court - en allant s’imposer 3-2 à Saint-Etienne, a-t-il relevé sur son blog. Les Verts qui commencent à être en grand danger avec cette deuxième défaite consécutive. Les semaines passent et rien ne change dans le Forez. »